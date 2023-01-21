На российской стороне стало модным создавать частные банды, некорректно именуемые "ЧВК".

В Мелитополе местные коллаборанты пытаются создать свою "частную военную компанию" (ЧВК). В нее вербуют не только местных жителей и россиян, но также граждан Сербии. Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, назначенный россиянами гауляйтер оккупированных районов Запорожской области Евгений Балицкий уже некоторое время пытается искать добровольцев для созданного им "Батальона имени Судоплатова".

Однако желающих нашлось немного, поэтому в банду начали набирать наемников из Сербии. Федоров отметил, что среди завербованных сербов есть "два палача, которых разыскивает Интерпол".

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Также мэр сообщил, что оккупанты пытаются принудительно мобилизовать местных жителей в качестве "добровольцев" в свою "ЧВК".

Сербские наемники в Украине

Об участии сербов в войне на стороне России известно с 2014 года. Пять лет назад из-за этого между Украиной и Сербией разразился небольшой дипломатический скандал.

На днях российские пропагандисты распространили видео с прибытием новой партии сербских наемников. Утверждалось, что они приехали как раз на запорожское направление.

Власти самой Сербии оказались не в восторге от участия их граждан в этой войне и пригрозили наемникам уголовной ответственностью.

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