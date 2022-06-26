Более 60 дней в Северодонецке продолжались почти круглосуточные бои с российскими оккупантами. По словам воина, на фронте самые страшные в жизни - звонки родным погибших военных.

25 июня город Северодонецк полностью перешел под контроль российских оккупантов. Украинские войска, которые героически держали оборону города, отошли на более подготовленные оборонительные позиции.

Боец батальона "Свобода" мариуполец Владимир Ращук, а в довоенной жизни - актер театра и кино, музыкант - был одним из тех героев, которые сдерживали нашествие рашистов на Луганщине - в Рубежном и Северодонецке. Его жена - Виктория Билан - поделилась на своей странице в Instagram эмоциями, которые пережил воин на передовой.

"60 дней круглосуточных боев в Северодонецке позади... Мой Герой вернулся. Уставший... седой... печальный из-за потерь братьев... раненый... трижды контуженный ... но живой, слава Богу! Увидела рану ... чуть не упала в обморок ... говорю, почему не зашили? "Потому что тогда надо было бы ехать в госпиталь, а я не имею права оставлять своих ребят... так и продолжал воевать ..." Ну вот как это выдержать?" - написала Билан.

По словам женщины, она впервые за время войны в Украине своими глазами увидела, как ее муж - Владимир Ращук - плачет: "так искренне... по-детски...".

"Спрашиваю: "...Страшно было?" Говорит: "...Нет, не страшно... Больно терять лучших ребят, цвет Нации! Тяжело сообщать родным о гибели их близких... это самые страшные телефонные звонки в жизни... но это дело чести командира - лично поддержать и признаться в любви и уважении к собратьям... и поблагодарить за достойных сыновей..."", - поделилась Виктория рассказами мужа-военного.

Она подчеркнула, что Украине победа в войне с Россией дается страшной ценой, но мы обязательно одолеем врага!

"Никогда не простим! Никогда не забудем! Молитесь девочки... Обязательно молитесь за наших защитников... Они это очень чувствуют и держатся, как бы сложно не было! Храни Всевышний тебя и всех наших мужественных героев! Сохрани Боже Украину! Матушка Божья защити украинцев", - призвала жена "свободовца".

Бои за Северодонецк: что известно о выходе ВСУ из города

Как сообщал УНИАН, россияне бросили все силы на захват Донбасса. 24 июня стало известно о приказе ВСУ оставить разбитые позиции в Северодонецке и отойти на более укрепленную территорию.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинских военных придется уводить из Северодонецка, поскольку находиться на разбитых позициях нет смысла.

Сейчас оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но, чтобы полностью изолировать город, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска.

Об отступлении ВСУ из Лисичанска пока речь не идет.

По данным Нацгвардии, выход ВСУ из Северодонецка был нужен, чтобы сохранить жизнь защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.

Справка УНИАН. Владимир Ращук родился 11 октября 1987 года в Мариуполе Донецкой области. Украинский актер театра и кино, музыкант, певец.

В юности активно занимался спортом, имеет разряды по водному поло и волейболу. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

В 2010 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. С 2007 года – актер Национального академического драматического театра русской драмы им. Леси Украинки.

Широкой публике стал известен благодаря работам в кино. Сниматься начал с 2008 года. Сыграл роли в картинах "О любви" (Олег), "Матч" (Григорий Киреев), "Здравствуйте, мама!"(Макс), "Джамайка" (Дмитрий) и др.

Женат на украинской актрисе и певице Виктории Билан. Воспитывают дочь Екатерину.

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