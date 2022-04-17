В то же время военные считают, что свою миссию в Мариуполе они уже выполнили.

Защитники Мариуполя не будут идти на сдачу города, несмотря на окружение российскими войсками и постоянный огонь врага.

Об этом один из защитников Мариуполя заявил корреспонденту The Time Симону Шустеру.

"Я на связи с одним из последних защитников Мариуполя. Он ранен. После разные в Буче, по его словам, "сдача невозможна". Он чувствует, что они выполнили свою миссию. Они взяли на себя так много русской огневой мощи, что это дало другим городам шанс выжить", - цитирует Шустер военного в Twitter.

Что предшествовало

16 апреля Минобороны РФ вновь в ультимативном тоне призвало защитников Мариуполя сложить оружие. Для этого россияне требовали прекратить любые боевые действия с 06:00 17 апреля.

Всем, кто сложит оружие, якобы гарантируют сохранение жизни.

По замыслу России, начало режима тишины между сторонами отметится поднятием флагов по всему периметру "Азовстали": с российской стороны – красных, с украинского – белых.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что убийство украинских военных в Мариуполе будет означать прекращение переговоров между обеими странами.

За прошедшие сутки враг в очередной раз обстреливал город из авиации и совершал попытки штурма порта.

Генштаб заявляет, что российские оккупационные войска будут готовиться возобновить наступление на Славянск, на Кураховском и Авдеевском направлениях.

По мнению американских военных, новая фаза войны в Украине начнется уже в ближайшие дни.

Вас также могут заинтересовать новости: