Попытки оккупантов показать, что место боевых действий ограничивается только металлургическим заводом "Азовсталь", не отвечают действительности.

В Мариуполе российские оккупанты заявили о "предоставлении коридора для сдачи в плен", но украинские военные продолжают защищать город.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что попытки оккупантов показать, что место боевых действий ограничивается только металлургическим заводом "Азовсталь", не отвечают действительности. По его словам, накануне бои шли по улице Таганрогской, которая находится в 5 км от комбината.

"Во время боев оккупанты снова обстреляли из тяжелой артиллерии дома частного сектора. Больше всего пострадали дома в районе автотранспортного лицея. Также продолжались обстрелы зоны порта в попытках штурма оккупантами", — заявил Андрющенко, добавив, что город остается опасным для гражданских.

Он рассказал, что любая гуманитарная помощь от Украины в Мариуполь блокируется оккупантами, а "выдача гуманитарки "проходит в штабах "единой россии", но ее катастрофически не хватает".

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Украина добивается от оккупантов открыть специальный коридор для эвакуации раненых украинских военных.

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