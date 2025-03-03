По словам Мусиенко, построений во время ракетной опасности на полигоне не проводилось.

Минобороны РФ обнародовало видео удара "Искандером" по полигону Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области. Военный эксперт, военнослужащий сил ТРО Александр Мусиенко считает, что нужно быть осторожными с выводами, так как РФ могла сделать фейковый "ролик".

Как заявил он в эфире телемарафона, во время таких атак обязательно объявляется воздушная тревога и режим ракетной опасности. Соответственно, личный состав получает указания переходить в укрытие, или рассредоточиться.

"Что касается самого видео, которое распространяется, есть определенные вопросы, поскольку сейчас выясняется, не смонтировано ли оно. То есть, то, что Россия вообще предоставила, мы понимаем, чтобы исказить то, что происходило. Построений не проводилось, их в принципе не могут проводить во время ракетной опасности. Но Россия постоянно делает вбросы... Все дальше будет устанавливать соответствующая комиссия", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что сейчас соответствующие специалисты проверяют, оригинальное ли это видео и нет ли там склеек.

Видео дня

Он добавил, что виновные будут привлекаться к ответственности, если в ходе расследования установят нарушения правил безопасности офицерским, сержантским составом. Мусиенко также отметил, что позиции Сил обороны входят в приоритетные цели врага.

Также эксперт прокомментировал информацию о том, что над позициями якобы долго висел дрон-разведчик противника и наводил ракету.

"Во-первых, неизвестно, долго ли БПЛА там висел... Во-вторых, что касается беспилотников - они часто обнаруживаются, по ним работают мобильные огневые группы... Бывает, врагу удается где-то беспилотник применить так, что он определенное время "провисел" прежде чем его собьют", - сказал эксперт.

Удар по полигону ВСУ

Оккупанты 1 марта нанесли ракетный удар по одному из подразделений Сухопутных войск ВСУ. Есть погибшие и раненые. Сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования.

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