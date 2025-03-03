Российские оккупанты 1 марта нанесли ракетный удар по одному из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении командования в Telegram.
"1 марта одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало целью вражеского ракетного удара. К сожалению, есть погибшие и раненые. Командование и личный состав Сухопутных войск ВСУ выражает глубокие соболезнования близким и знакомым военнослужащих, погибших в результате этого ракетного удара", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что сейчас продолжается тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования.
"Напоминаем, что российские оккупанты осуществляют не только ракетные, но и информационно-психологические атаки. Призываем всех граждан и представителей медиа не поддаваться на манипуляции врага и не распространять непроверенную информацию", - отмечают военные.
На удар по полигону отреагировал Михаил Драпатый
Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины сообщил, что российские захватчики нанесли ракетный удар по полигону, где находились украинские военные.
Драпатый отметил, что лично следит за ходом расследования, и уверяет, что каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - понесут ответственность.