Сообщают о погибших и раненых.

Российские оккупанты 1 марта нанесли ракетный удар по одному из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении командования в Telegram.

"1 марта одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало целью вражеского ракетного удара. К сожалению, есть погибшие и раненые. Командование и личный состав Сухопутных войск ВСУ выражает глубокие соболезнования близким и знакомым военнослужащих, погибших в результате этого ракетного удара", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что сейчас продолжается тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Военной службе правопорядка и правоохранительным органам предоставляется вся необходимая информация для обеспечения максимальной прозрачности расследования.

Видео дня

"Напоминаем, что российские оккупанты осуществляют не только ракетные, но и информационно-психологические атаки. Призываем всех граждан и представителей медиа не поддаваться на манипуляции врага и не распространять непроверенную информацию", - отмечают военные.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины сообщил, что российские захватчики нанесли ракетный удар по полигону, где находились украинские военные.

Драпатый отметил, что лично следит за ходом расследования, и уверяет, что каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, - понесут ответственность.

Вас также могут заинтересовать новости: