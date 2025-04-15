Наступление на Сумщине: командир 'Грузинского легиона' оценил шансы РФ на прорыв

Серая зона на этом направлении не увеличилась, она хорошо контролируется украинскими войсками.

Россия собирает силы возле приграничья Сумщины и возможно попытается начать наступательную операцию на этом направлении. Но оккупационным войскам будет очень сложно сделать это, заверил командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире Ранок.LIVE.

Он подчеркнул, то Сумское направление остается одним из самых активных, но большого накопления сил РФ пока что нету.

По информации командира легиона, враг достаточно активный на этом участке: проводит комбинированные атаки по позициям защитников Украины, активные его диверсионно-разведовательные группы, которые пытаются перейти границу. И в принципе, идет наращивание сил со стороны России - враг пытаются сосредоточить большое количество войск на Сумском направлении и сосредоточен на усилии прорвать украинскую оборону.

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"После концентрации, вполне возможно, что они попытаются начать наступательную операцию. Но довольная сложная местность - лесистая, болотистая на кордоне. И очень трудно передвигаться и живой силе, и технике. Так что для маневров армии террориста нету в принципе возможности и это будет очень сложно сделать. В любом случае, мы вместе с Силами обороны Украины готовы к отражению любых атак на этом направлении", - подчеркнул Мамулашвили.

По его словам, линия разграничения довольно хорошо контролируется.

"Серая (буферная) зона на этом направлении не особо изменилась, не увеличилась. Она остается и контролируется украинскими войсками. Нету больших передвижений", - сказал Мамулашвили.

По его информации, противник стягивает "довольно опытные виды войск", не из мобилизированных.

"Если бы не были хорошо подготовлены оборонительные позиции, то россияне уже смогли бы прорваться. И работы ведутся каждый день, чтоб оборонительные позиции были подготовлены еще лучше. В этом направлении очень хорошо идут работы", - отметил командир.

Комментируя нынешние удары баллистикой по Сумщине, Мамулашвили отметил, что терротистические акты направлены на создание желаемой для россиян переговорной позиции – на условиях россиян.

"Неопределенная позиция наших партнеров, в том числе США развязала России руки проводить такие террористические акты ежедневно. К сожалению, это реальность. И избежать этого довольно сложно. Люди могут реагировать, но они не могут за короткое время найти себе убежище. И Россия чувствует свою безнаказанность и будет это повторять", - прокомментировал Мамулашвили.

По его словам, чтоб уменьшить атаки Украине необходимы средства ППО и дальнобойная артилерия.

"Не хватает дальнобойной артилерии – то что Украина просила с самого начала полномасштабной войны. Которая может уничтожать логистические центры России, которые расположены поблизости границы Сум. И их довольно легко будет достать, имея соответствующее вооружение. И средства противовоздушной обороны нужны, которые могут защитить гражданское население от террористичских актов, которые ежедневны", - подчеркнул командир "Грузинского легиона".

Бои в Сумской области

Как сообщал УНИАН, бои на Сумщине идут уже несколько недель. Известно также, что украинские подразделения частично вышли из Курской области (РФ) и сосредоточились на высотах вблизи границы, чтобы не дать врагу продвигаться на Сумщину.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов считает, что Российская Федерация готовится к мощному весенне-летнему наступлению, чтобы как можно больше захватить территории Украины и на переговорах диктовать свои условия. По его словам, уже идет наступление на Харьковскую и Сумскую области, но украинские военные держат оборону.

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