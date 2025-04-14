Они бросают туда силы с трех направлений.

Российские захватнические войска вторую неделю штурмуют населенный пункт Разлив в Донецкой области, о захвате которого они объявили еще 1 апреля.

В тот день российское министерство обороны отчиталось об "освобождении" украинского поселка подразделениями группировки войск "Восток". В тактической группе "Угледар" сообщают, что тогда часть населенного пункта продолжали удерживать украинские защитники.

Теперь оккупанты сразу с трех направлений бросают силы на оккупацию Разлива, однако несут потери - их уничтожают на подступах к поселку с помощью артиллерии, реактивных систем залпового огня и дронов:

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"Поля и дороги возле села усеяны десятками багги, квадроциклов, мотоциклов, автомобилей и ББМ, а также сотнями трупов. Некоторым все же удается прорваться к Разливу. Там оккупанты, как крысы, скрываются в развалинах домов и административных зданий, часто без еды и воды. А как только голодные и жаждущие вылезают из логова, их сразу уничтожают".

Война в Украине

Как известно, Россия регулярно распространяет ложную информацию о ситуации на фронте. Это является частью информационной войны, которую Кремль ведет параллельно с боевыми действиями.

Основными целями такой дезинформации является давление на украинское общество и формирование у международного сообщества впечатления, что ситуация на фронте безнадежна для Украины.

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