В Торецке уже появились первые российские разведывательные подразделения.

Пока что Россия не проявляет желания ослабить свои войска на Донбассе - в отличие от Украины, которая отвела срочно необходимые части под Курск.

Издание Der Spiegel пишет, что для украинцев это рискованная ставка.

"С весны российские войска добились крупных территориальных успехов в направлении города Покровска. Накануне глава администрации Покровска призвал к эвакуации, заявив, что враг находится всего в десяти километрах от окраины города", - сказано в материале.

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В настоящее время россияне также продвигаются к Торецку. Город Нью-Йорк уже на 80 процентов в их руках, сообщил Игорь Быстрый, местный чиновник.

В Торецке уже появились первые российские разведывательные подразделения.

"Мы надеемся, что операция в Курске отвлечет русских. Иначе катастрофа будет продолжаться", - добавил чиновник.

Утверждается, что не высокомерие, а смелость отчаяния побудила киевское руководство сделать свою ставку.

"Мы не можем позволить себе стоять на месте и воевать по российским правилам. Я лишь надеюсь, что у нас также есть план дальнейших действий, зависящий от ожидаемой реакции противника и учитывающий все риски", - говорит киевский военный аналитик Николай Белесков.

Бывший министр обороны Загороднюк считает, что Путин выведет войска из Донбасса, даже если до сих пор этого не сделал.

"Он должен что-то сделать, пока не закончилась осень и погода не усложнила боевые действия. Каждый день промедления в любом случае усложняет освобождение территорий, это был горький урок, который мы, украинцы, должны были усвоить", - сказал он.

Продвижение на российскую территорию дало украинской армии и обществу мотивационный толчок. Но некоторые признают, что сражаться на чужой земле - тоже неспокойное чувство.

Война в Украине - ситуация на фронте

Вооруженные силы Украины имеют новые продвижения на территории России, на некоторых направлениях они продвинулись на расстояние от одного до трех километров.

Об этом по видеосвязи доложил президенту Владимиру Зеленскому главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Войска наступательной группировки продолжают ведение боев, имеют продвижение на некоторых направлениях от 1 до 3 км в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. Ситуация контролируемая. Все мероприятия выполняются в соответствии с планом", - сказал Сырский.

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