Отмечается, что потенциал РФ в живой силе превышает потенциал в технике.

На фронте у российских оккупационных войск преобладает тактика атак малыми группами. Причина тому – нехватка техники у России, заявил военный обозреватель Денис Попович.

"Тактика "мясных штурмов", или, более нейтрально выражаясь, тактика атак малыми группами, преобладает не только на Покровском участке. Такая тактика используется и на других участках фронта: и в районе Часового Яра, и на Торецком направлении", – отметил он эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, такую тактику РФ использует из-за недостатка техники и активного ее уничтожения на передовой.

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"В настоящее время на фронте доминируют дроны, которые уничтожают технику. С экономической точки зрения стоимость танка и затраты на его изготовление несопоставимы со стоимостью дрона и количеством этих дронов", – продолжил Попович.

При этом потенциал РФ в живой силе превышает потенциал в технике. Людей в России много – "их можно еще призывать".

"Власти уже увеличивают выплаты, чтобы привлекать людей для подписания контрактов с вооруженными силами. Поэтому они рассматривают людей как ресурс, который можно использовать более щедро, чем технику", – констатировал обозреватель.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупацыонные войска захватили Желанное и Орловку Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся в Нью-Йорке, Николаевке, Журавке и Красногоровке. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

В то же время Генштаб ЗСУ сообщает, что на передовой с начала суток, 14 августа, по состоянию на 22:00 произошло 153 боевых столкновения. Основные усилия враг продолжает концентрировать на Покровском направлении. Там оккупанты атаковали украинские подразделения 55 раз.

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