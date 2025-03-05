Резервы для наступательных действий у россиян есть, несмотря на уменьшение количества добровольцев.

Вероятность масштабных наступательных действий оккупантов в Донецкой области сохраняется. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

"Эта вероятность (масштабных наступательных действий) сохраняется. Относительно резервов, то россияне пошли самым простым путем и уменьшают подготовку новобранцев, благодаря чему они пытаются за несколько месяцев сформировать резервы. Другой вопрос, - какие это будут резервы по качеству личного состава. Но эта тактика, которую россияне используют, не требует какой-то суперподготовки. И очень часто она выливается в то, что мы называем мясные штурмы", - сказал эксперт.

Жирохов также отметил, что у россиян отслеживается уменьшение добровольцев, но они пытаются поощрять их повышенными финансовыми предложениями.

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"Поэтому, резервы у них будут. Уменьшение количества добровольцев, конечно, есть, но они все пока решают очередным повышением финансовой составляющей подписания контрактов", - отметил он.

Кроме того, по его словам, возле Покровска ситуация более-менее стабилизирована, и поэтому сейчас россияне ищут другие слабые места, и боевые действия перемещаются на Лиманское направление.

"Для подкрепления этих боевых действий они начали массированные обстрелы и бомбардировки Константиновки, Краматорска. И там регулярно мы слышим, что гибнут гражданские люди", - добавил он.

Ситуация на Лиманском направлении

Россияне усиливают давление на Лиманском направлении. Штурмы осуществляют большими группами хорошо экипированных и подготовленных оккупантов. Украинские защитники оперативно реагируют на изменение обстановки, отрабатывают по вражеским силам всеми имеющимися средствами, чтобы не допустить продвижения захватчиков.

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