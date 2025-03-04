Украинские защитники в зоне ответственности 66-й ОМБр оперативно реагируют на изменение обстановки, чтобы не допустить продвижения российских оккупантов.

Россияне усиливают свое давление на Лиманском направлении. Штурмы осуществляют более крупными группами хорошо экипированных и подготовленных российских оккупантов, которые лезут со всех сторон. Украинские защитники оперативно реагируют на изменение обстановки, отрабатывают по вражеским силам всеми имеющимися средствами, чтобы не допустить продвижения захватчиков. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-офицер 66-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) им. князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик.

"На Лиманском направлении менее чем за сутки, с ночи в зоне ответственности бригады состоялось 11 боестолкновений и некоторые еще продолжаются сейчас. Враг, конечно, несет потери, уже 32 оккупанта ликвидированы и 23 ранены", - отметила военная.

По словам Блищик, ранее также не было ни одного дня, чтобы россияне не пытались штурмовать в зоне ответственности 66-й бригады.

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"Однако, если до этого это были круглосуточные штурмы малыми пехотными группами, то сейчас это большие уже группы. Может быть от 10 и более оккупантов. То, что мы видим, они лезут со всех сторон, хорошо экипированные, подготовленные, которые знают что им делать на поле боя. Мы оперативно реагируем на изменение этой обстановки. Работают все наши силы, средства и наши пехотинцы. Конечно, операторы БпЛА, FPV, сбросы, минометы, артиллерия. То есть, делаем все, чтобы ликвидировать больше российских оккупантов и не допустить их продвижения в зоне ответственности нашей бригады", - акцентировала пресс-офицер.

Военная добавила, относительно применения сейчас врагом техники для штурмов, то россияне иногда делают попытки восстанавливать механизированные штурмы, выезжать с помощью техники. Однако, когда видят, что их технику жгут еще на подъезде к переднему краю 66-й бригады, они снова возвращаются к пехотным штурмам с помощью БпЛА.

"Важно отметить, что вражеская артиллерия не является сейчас основной проблемой на нашем направлении. Потому что россияне сейчас вынужденно перешли от артиллерийских налетов, когда артиллерия работала круглосуточно в поддержку пехоты, на применение активно БпЛА - это как ночные FPV-дроны, так и дневные сбросы", - рассказала защитница.

Также Блищик отметила, что иногда удается брать россиян в плен, но чаще всего враг выбирает "смерть вместо жизни"

"Сейчас россияне не активно сдаются в плен. Из недавних случаев, когда россияне провели массированный штурм, один из выживших оккупантов просто выстрелил себе в голову. То есть, они выбирают смерть вместо жизни",- подчеркнула военная.

По словам Блищик, активизация россиян на Лиманском направлении сказывается и на гражданских жителях, которые все еще остаются в населенных пунктах у линии фронта. Если раньше россияне терроризировали гражданское население КАБами, то с недавних пор в сам город Лиман начали залетать вражеские FPV-дроны.

"К сожалению, двое пенсионеров были убиты именно FPV. Понятно, что неохотно выезжают с прифронтовых территорий люди. Обычно говорят, что у них там свои стены... Мы постоянно призываем их выезжать", - добавила пресс-офицер.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в DeepState назвали направления в Донецкой области, где ВСУ остановили продвижение врага. В частности наиболее стабилизирована ситуация на участке в районе Покровска, на Покровском отрезке, где Силы обороны на данный момент создали неблагоприятные условия для российских войск с логистикой. Однако группировка противника может осуществлять какое-то давление штурмовыми действиями с помощью пехоты в несколько человек.

По словам ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона Айдар Евгения Дикого, украинским защитникам удалось остановить продвижение российских оккупантов на Покровск. А то, "что сейчас происходит, это действительно отвоевание обратно Торецка". Он отметил, что Силы обороны взяли инициативу по крайней мере в пределах ОСУВ "Хортица" "пользуются инициативой достаточно осторожно".

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