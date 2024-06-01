Как заявил Коваленко, синхронизировать украинскую систему ПВО с союзниками для сбивания российских ракет является очень сложной технической задачей.

Военный эксперт Александр Коваленко не видит перспектив сценария, при котором союзники Украины могли бы сбивать российские ракеты над ее территорией.

"Что касается возможности сбития российских ракет на территории Украины нашими союзниками, то я на эту тему смотрю без оптимизма. Я не вижу перспективы реализации такого сценария, если только Украина не вступит в НАТО", - сказал Коваленко в эфире Еспресо.

Он рассказал, что одна из проблем заключается в том, как юридически обосновать сбивание ракеты над территорией Украины, которая не является членом Альянса, "как это интегрировать в 5-ю статью НАТО, которая и так является бюрократизированной и архаичной".

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Эксперт также отметил, что может возникать ситуация, когда союзники будут сбивать украинские ракеты ПВО, если будут пытаться обезвредить российские ракеты.

Как заявил Коваленко, синхронизировать украинскую систему ПВО с союзниками для сбивания российских ракет является очень сложной технической задачей.

"Технически организовать сбитие российских ракет нашими союзниками над территорией Украины очень сложно. К примеру, в направлении Львова россияне запустили ракету Х-101 и для ее перехвата ВС ВСУ отправляют ракету ЗРК "Бук". Наш ЗРК может эту ракету перехватить, но при этом ее же и видят польские системы ПВО. Следовательно, слаженность действий, совместимость и синхронизация систем почти невозможна. Может возникнуть такая ситуация, что польская ракета ПВО собьет нашу и российская ракета попадет туда, куда направлялась. В этом и заключается основная проблематика вопроса о сбивании российских ракет нашими союзниками", - добавил он.

Можно ли закрыть небо над Украиной

Ранее в Воздушных силах Украины отмечали, что технически у Польши есть возможность закрыть часть неба над Украиной. Это позволило бы Украине использовать станции и пусковые установки, которые находятся для прикрытия гражданских объектов на западе и переместить их на другие направления.

Как отмечало издание Business Insider, Запад уже имеет действенную модель защиты Украины от российских воздушных атак. Эта модель была наглядно продемонстрирована во время иранской атаки на Израиль в апреле.

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