Сейчас россияне используют ударные дроны для того, чтобы "засушить" систему ПВО, говорит Свитан.

Россия изменила тактику террора украинских городов ударными беспилотниками типа "Шахед". Теперь враг выпускает их не только ночью, но и днем, и причина этого очевидна, считает военный эксперт Роман Свитан.

"Сейчас облачная погода, поэтому когда "Шахед" летит в облаках, то мобильная группа его не перехватит, только авиация. Кроме того, если "Шахед" летит не ночью, а днем, то нет обледенения аппарата, точнее, обледенение меньше. Поэтому это вынужденное изменение тактики россиянами", – сказал в комментарии для ТСН.

Он также прокомментировал увеличение количества атак "Шахедами" по Киеву и области. По словам эксперта, сейчас россияне используют ударные дроны для того, чтобы "засушить" систему ПВО – чтобы Силы обороны использовали больше противоракет. Поэтому враг направляет БпЛА туда, где мощнее ПВО – то есть в Киевскую область.

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Свитан отметил, что вместе с "Шахедами" россияне запускают и ложные цели.

"Таким образом оккупанты пытаются достичь того, чтобы мы использовали как можно больше противоракет, мобильных огневых групп и больше использовали ресурс самолетов. Все это называется "засушиванием" ПВО для того, чтобы впоследствии работать ракетами. Они рассчитывают на то, что Киев точно будут защищать, рассчитывают на то, что в Киеве плотная ПВО", – пояснил он.

Эксперт считает, что подобная ситуация с атаками "Шахедов" по Киеву и столице будет продолжаться. Враг будет и в дальнейшем "кошмарить" украинцев, поскольку имеет довольно высокий уровень производства этих БпЛА – более 100 единиц в сутки.

"Будут атаковать, пока нам не дадут ракеты Tomahawk и пока мы не уничтожим этими ракетами заводы, где производят эти дроны. Кроме того, атаки можно уменьшить, разместив мобильные огневые группы вдоль границ, чтобы не допустить залета "Шахедов" в воздушное пространство Украины. Также эти дроны можно перехватывать с помощью легкомоторных самолетов", – констатировал Роман Свитан.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Украина, вероятно, потеряла самолет на аэродроме. Об этом пишет Forbes. Российский дрон навел российскую ракету на ангар, где, вероятно, стоял МиГ-29.

Кроме того, РФ продолжает терроризировать мирные украинские города. Под вражеским ударом в очередной раз оказался Харьков – россияне атаковали центральную часть города, район плотной жилой застройки.

К тому же, 25 ноября 2024 года россияне атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Одну из ракет удалось уничтожить Силам обороны Украины. Также на юге было уничтожено пять разведдронов противника.

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