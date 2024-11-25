Россия изменила тактику террора украинских городов ударными беспилотниками типа "Шахед". Теперь враг выпускает их не только ночью, но и днем, и причина этого очевидна, считает военный эксперт Роман Свитан.
"Сейчас облачная погода, поэтому когда "Шахед" летит в облаках, то мобильная группа его не перехватит, только авиация. Кроме того, если "Шахед" летит не ночью, а днем, то нет обледенения аппарата, точнее, обледенение меньше. Поэтому это вынужденное изменение тактики россиянами", – сказал в комментарии для ТСН.
Он также прокомментировал увеличение количества атак "Шахедами" по Киеву и области. По словам эксперта, сейчас россияне используют ударные дроны для того, чтобы "засушить" систему ПВО – чтобы Силы обороны использовали больше противоракет. Поэтому враг направляет БпЛА туда, где мощнее ПВО – то есть в Киевскую область.
Свитан отметил, что вместе с "Шахедами" россияне запускают и ложные цели.
"Таким образом оккупанты пытаются достичь того, чтобы мы использовали как можно больше противоракет, мобильных огневых групп и больше использовали ресурс самолетов. Все это называется "засушиванием" ПВО для того, чтобы впоследствии работать ракетами. Они рассчитывают на то, что Киев точно будут защищать, рассчитывают на то, что в Киеве плотная ПВО", – пояснил он.
Эксперт считает, что подобная ситуация с атаками "Шахедов" по Киеву и столице будет продолжаться. Враг будет и в дальнейшем "кошмарить" украинцев, поскольку имеет довольно высокий уровень производства этих БпЛА – более 100 единиц в сутки.
"Будут атаковать, пока нам не дадут ракеты Tomahawk и пока мы не уничтожим этими ракетами заводы, где производят эти дроны. Кроме того, атаки можно уменьшить, разместив мобильные огневые группы вдоль границ, чтобы не допустить залета "Шахедов" в воздушное пространство Украины. Также эти дроны можно перехватывать с помощью легкомоторных самолетов", – констатировал Роман Свитан.
Атаки РФ по Украине: последние новости
Украина, вероятно, потеряла самолет на аэродроме. Об этом пишет Forbes. Российский дрон навел российскую ракету на ангар, где, вероятно, стоял МиГ-29.
Кроме того, РФ продолжает терроризировать мирные украинские города. Под вражеским ударом в очередной раз оказался Харьков – россияне атаковали центральную часть города, район плотной жилой застройки.
К тому же, 25 ноября 2024 года россияне атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Одну из ракет удалось уничтожить Силам обороны Украины. Также на юге было уничтожено пять разведдронов противника.