Попадание в центральной части города, район плотной жилой застройки.

Харьков сегодня, 25 ноября, около 8:30 оказался под ударом россиян. Известно уже о 15 пострадавших. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"Попадание в центральной части города, район плотной жилой застройки. Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома", - отметил он.

По словам Терехова, из-за попадания горели хозяйственные постройки и автомобили. Экстренные службы и волонтеры работают на месте над ликвидацией последствий удара.

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"Уже 13 пострадавших", - написал мэр.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов информирует, что из 13 выявленных в настоящее время пострадавших, девять - госпитализированы.

Впоследствии он сообщил, что количество пострадавших возросло до 15.

Относительно ситуации с последствиями удара он информирует, что спасатели локализовали пожар в результате вражеского обстрела.

"Попадание пришлось в землю. Горели три авто и фасад двухэтажного нежилого здания, повреждены остекления жилых домов", - говорится в сообщении.

Обновлено 10:04. Глава Харьковской ОВА сообщил, что по предварительным данным, враг ударил по городу из ракетной системы С-400. В настоящее время уже 16 пострадавших.

В свою очередь, мэр города сообщил о 19 пострадавших.

Атаки на Харьков - последние новости

Россияне терроризируют население Харькова. В частности 4 ноября ударили по супермаркету города, в результате чего более десятка человек пострадали.

В ночь на 8 ноября российские войска атаковали Харьков 500-килограммовыми авиабомбами. Удару подверглись Салтовский и Шевченковский районы. Пострадали 25 человек. Было попадание на Салтовке в многоэтажку - авиабомба разрушила подъезд дома с 1-го по 3-й этаж.

Позже издание BILD опубликовало материал, в котором отмечалось, что российские оккупанты начали нацеливать свои атаки в Харькове на супермаркеты. Целью врага является максимально усложнить жизнь для горожан, которых в городе остается около 1 млн, в том числе 200 000 вынужденных переселенцев.

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