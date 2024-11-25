Российский дрон навел российскую ракету на ангар, где, вероятно, стоял МиГ-29.

Летом большой скандал вызвала история, когда российский разведывательный дрон беспрепятственно прилетел на аэродром "Миргород" и навел российскую ракету на стоявшие там боевые самолеты. На днях эта история, похоже, повторилась в Днепре, пишет Forbes.

Так, в пятницу или незадолго до нее российский разведывательный дрон беспрепятственно пролетел над авиабазой "Авиаторское-Днепр" вблизи города Днепр. Это примерно в 95 км от линии фронта.

Как видно на кадрах, опубликованных российской пропагандой, беспилотник нацелился на укрытие, в котором, вероятно, находился истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Через несколько минут баллистическая ракета "Искандер" упала вниз и взорвалась прямо над укрытием, вероятно, уничтожив МиГ.

Как отмечает Forbes, с осени 2023 года россияне, используя такую тактику, вероятно, смогли уничтожить по меньшей мере два Су-27, четыре МиГ-29, Су-25 и, возможно, Ми-24.

"Это впечатляющий уровень потерь для военных, которые могут иметь менее 100 действующих боевых самолетов и лишь 50 или около того боевых кораблей", - пишет издание.

Авторы публикации приводят мнение аналитика Королевского института объединенных служб в Лондоне Джека Уотлинга. По его словам, такие успешные атаки "Искандеров" возможны лишь из-за того, что Россия ведет "непрерывную и плотную слежку" за Украиной. При этом Украина имеет все еще недостаточно систем ПВО, чтобы полностью защитить свое воздушное пространство - даже над авиабазами.

Forbes отмечает, что западные F-16 и Mirage 2000, на которые есть большие надежды, может постичь та же участь, если Украина не сможет существенно улучшить свою противовоздушную оборону.

Уничтожение самолетов в Миргороде

Как писал УНИАН, 1 июля россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому Миргород в Полтавской области, где в то время находились несколько украинских боевых самолетов. Бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию об атаке, заявил, что удар по аэродрому был, есть потери, но "не такие, как приписывает себе враг".

Однако наибольшее недовольство украинского общества вызвало то, что ракетному удару предшествовал достаточно длительный полет российского разведывательного дрона над аэродромом. Военный эксперт Валерий Романенко отмечал тогда, что аэродромная ПВО была обязана сбить дрон-разведчик.

Уже 16 августа история повторилась в Днепре.

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