В столице работает ПВО / фото Западного территориального управления Нацгвардии

Этой ночью в украинском воздушном пространстве фиксируют много российских дронов-камикадзе типа "Shahed".

Сигнал воздушной опасности раздается в более чем половине областей страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице работает противовоздушная оборона. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины информирует о передвижении российских беспилотников:

  • БПЛА в восточной части Житомирщины, курс западный.
  • несколько групп в северной, центральной и восточной частях Киевщины, курс западный.
  • дроны в восточной и северной частях Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА на Сумщине, курс юго-западный.
  • беспилотники в северной и восточной частях Черкасской области, курс западный.
  • дроны в центральной и северной частях Полтавщины, курс северный.
  • БПЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.
  • БПЛА в западной части Кировоградщины, курс западный.
  • несколько групп в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.
  • БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

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