Этой ночью в украинском воздушном пространстве фиксируют много российских дронов-камикадзе типа "Shahed".
Сигнал воздушной опасности раздается в более чем половине областей страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице работает противовоздушная оборона. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины информирует о передвижении российских беспилотников:
- БПЛА в восточной части Житомирщины, курс западный.
- несколько групп в северной, центральной и восточной частях Киевщины, курс западный.
- дроны в восточной и северной частях Черниговщины, курс западный.
- БПЛА на Сумщине, курс юго-западный.
- беспилотники в северной и восточной частях Черкасской области, курс западный.
- дроны в центральной и северной частях Полтавщины, курс северный.
- БПЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.
- БПЛА в западной части Кировоградщины, курс западный.
- несколько групп в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.
- БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.