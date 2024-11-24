Не игнорируйте воздушную тревогу.

Этой ночью в украинском воздушном пространстве фиксируют много российских дронов-камикадзе типа "Shahed".

Сигнал воздушной опасности раздается в более чем половине областей страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице работает противовоздушная оборона. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины информирует о передвижении российских беспилотников:

БПЛА в восточной части Житомирщины, курс западный.

несколько групп в северной, центральной и восточной частях Киевщины, курс западный.

дроны в восточной и северной частях Черниговщины, курс западный.

БПЛА на Сумщине, курс юго-западный.

беспилотники в северной и восточной частях Черкасской области, курс западный.

дроны в центральной и северной частях Полтавщины, курс северный.

БПЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.

БПЛА в западной части Кировоградщины, курс западный.

несколько групп в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.

БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

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