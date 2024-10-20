Проблема заключается в том, что российские войска на передовой получают все необходимое с территории РФ, говорит Дмитрий Жмайло.

Наступление российских оккупационных войск продолжается с октября прошлого года. Чтобы остановить продвижение врага, нужно, чтобы Запад снял ограничения на удары дальнобойным оружием по России и предоставил достаточное его количество.

Таким мнением в интервью "Главреду" поделился исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, проблема заключается в том, что российские войска на передовой получают все необходимое с территории РФ, к тому же у врага больший людской ресурс.

"Россияне постоянно усиливаются, потому что у них есть такая возможность. Если мы разрушим логистику, тогда можно нарушить это наступление. Украина серьезно давит на партнеров, потому что дальнобойность – одна из соломинок, за которые мы пытаемся ухватиться, чтобы переломить ситуацию нестандартными асимметричными шагами", – объяснил он.

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Эксперт подчеркнул, что хотя с 2022 года Украина получила много вооружений, ни по одному из видов мы даже не приблизились к паритету с врагом:

"Сейчас мы радуемся, что по снарядам, если все будет хорошо, дойдем с противником до соотношения 1:3 в его пользу".

По его словам, у РФ есть ресурсы для продвижения. Однак осуществлять большие прорывы, как во время боев за Авдеевку, по мнению эксперта, россияне не смогут.

"Скорее всего, ползучее наступление будет продолжаться, но большие прорывы фронта вряд ли возможны. Потому что артиллерии и других огневых средств поражения у нас все-таки значительно больше, чем было прошлой зимой. И это играет свою роль", – констатировал Дмитрий Жмайло.

Наступление РФ: заявления экспертов

Ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что у российской армии достаточно сил, чтобы дойти до города Покровск Донецкой области. При этом он подчеркнул, что это не значит, что у врага есть ресурс для захвата города. По его словам, если россияне все же доберутся до Покровска, начнутся уличные бои – очень тяжелые, изнурительные и страшные.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что в ближайшие недели нас ждет битва за Курахово Донецкой области. Он отметил, что сейчас враг будет концентрация на "фланговых операциях" с применением техники.

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