До Курахово на одном из направлений осталось до 3,5 км, отметил аналитик.

Российские оккупанты будут концентрироваться на полуокружении города Курахово (Донецкая область), и битва за него состоится в ближайшие недели, а потом - битва за Покровск.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона. Мусиенко отметил, что сейчас враг будет концентрация на "фланговых операциях" с применением техники. По его словам, российские оккупанты будут сосредотачиваться на тактике малых и больших окружений, "клещей", фланговых атак. "Но им важно создать еще и картинку стремительного продвижения, поэтому враг будет концентрироваться на продвижении на открытых участках", - отметил эксперт.

При этом добавил, что враг подступает к Курахово и Покровску, но не заходит, потому что нет достаточно ресурса для ведения городских боев. Мусиенко отмечает, что враг на Кураховском направлении использует для атакующих действий технику, потому что спешит, поскольку, по замыслу российского командования, перед ухудшением погодных условий стоит прорываться за счет любых потерь, чтобы подойти ближе к Курахово.

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Он сказал, что российские войска на одном из направлений уже в 3-3,5 км от города Курахово:

"Им на сегодня не удается сомкнуть фланги, но враг определенными своими подразделениями подошел на 3-3,5 километра к Курахово. Сейчас их блокируют, сдерживают, но эти открытые участки - фланги, враг пытается прорывать техникой".

По его словам, оккупанты планируют при благоприятных погодных условиях за счет бронетанковых прорывов подобраться как можно ближе, а тогда применять - пехотные штурмы. Эксперт отмечает, что тактика может кому-то показаться бессмысленной, потому что враг во время таких прорывов теряет технику, силы и ресурсы, но иногда она срабатывает, потому что определенные тактические успехи враг имеет.

Мусиенко сказал, что сегодня на Кураховском направлении Силы обороны проводят сдерживающую операцию и здесь вопрос как долго украинские подразделения смогут продержаться под таким давлением противника. Аналитик отметил, что Курахово сейчас "цель номер 1" для врага, и они туда будут бросать все силы.

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Как сообщал УНИАН, председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко отмечал, что для врага важен захват полностью Донецкой и Луганской областей.

По его словам, враг будет пытаться расширять южный плацдарм для того, чтобы выйти на южные рубежи Покровска. Сейчас у них стоит задача выйти на Курахово, Селидово и Покровск. Тимочко сказал, что оккупанты пытаются прикрыть свои фланги под Покровском, поэтому не пытаются атаковать город "в лоб".

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