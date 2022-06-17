Если Путин останется непреклонным, Украина может продвинуться дальше в Луганской и Донецкой области.

Российский диктатор Владимир Путин может согласиться на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда будет вынужден выбирать между отказом от захваченного юга или Донбасса.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs.

По его словам, на юге украинская армия уже проводит контратаки, а для прорыва обороны противника будет применяться передовое вооружение.

"Мы будем стремиться поставить россиян на грань необходимости покинуть Херсон — город, который является ключом к стратегической стабильности Украины. Если мы будем продвигаться и на юге, и на востоке, мы можем заставить Путина выбирать между отказом от южных городов, включая Херсон и Мелитополь, и отказом от недавно оккупированных территорий на Донбассе, чтобы он мог удерживать юг", — отметил Кулеба.

Он считает, что российский диктатор начнет серьезнее относиться к переговорам о прекращении огня.

"Нашей целью по-прежнему будет вывод российских войск из Украины ... в конце концов, Путин вывел российские войска из районов вокруг Киева, столкнувшись с достаточным количеством провалов. Если наши вооруженные силы станут сильнее и успешнее, у него будут веские причины сделать это снова", — подчеркнул министр.

Кулеба также уверен, что Путину легче подать отступление как "акт доброй воли" перед дальнейшими переговорами.

"Путин мог бы даже заявить, что "спецоперация" успешно достигла своих целей по демилитаризации и денацификации Украины, что бы это для него значило... Пропаганда также может помочь Путину подать вывод войск как знак гуманного обращения с российскими солдатами и как мудрый шаг к миру в целом", - добавил Кулеба.

Иначе, если Путин останется непоколебимым, Украина может продвинуться дальше в Луганской и Донецкой области до тех пор, пока он не будет вести переговоры или пока украинская армия не достигнет границы, отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Зеленский может согласиться на трехсторонние переговоры с российским правителем Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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