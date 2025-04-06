Россияне продолжают совершать штурмы.

Российские оккупационные войска продолжают продвигаться в районе Лимана. Ситуация на отрезке Новое-Катериновка-Невское обостряется, поскольку армия РФ имеет там преимущество.

По данным аналитического проекта DeepState, захватчики штурмуют в направлении Новомихайловки и осуществляют постоянное давление на Катериновку. Кроме того, они имеют успехи в районе Невского и Нового. Аналитики называют причинами этого неэффективное использование ресурсов бригады, которая держит зону ответственности, и плохую ситуационную осведомленность.

Кроме того, оккупанты имеют и преимущество в беспилотных летательных аппаратах и возможностях поражения. Также их пехота осуществляет постоянное давление на позиции Сил обороны:

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"Ситуация ухудшается и ее необходимо спасать. Линия боевого соприкосновения на данном отрезке претерпевает определенные изменения".

Ситуация на фронте

Недавно американский Институт изучения войны сообщил, что захватническая армия РФ сосредоточила возле Лимана много сил. Согласно их анализу, оккупанты готовятся к масштабному наступлению.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, именно Лиманское и Купянское направление командование Российской Федерации может выбрать для наступления. Он отметил, что в этих районах мало дорог, что является преимуществом для ВСУ.

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