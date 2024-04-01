По его словам, с практической военной точки зрения, контингент французских войск в Украине не нужен.

Гораздо больший эффект, чем введение в Украину войск НАТО, имела бы отправка эскадрильи истребителей и западных пилотов. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Если говорить с практической военной точки зрения, то я не думаю, что нам здесь нужен контингент французских войск. Поскольку они не имеют такого опыта войны. Эта война очень страшная. И однозначно в такой войне будут большие потери. Трудно представить, что будет происходить во Франции, когда первые цинковые гробы поедут в Париж. Поэтому, я думаю, нам это не нужно", – заявил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению эксперта, если бы речь шла об отправке в Украину авиации, ситуация была бы другой.

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"То есть если бы Макрон и другие страны НАТО отправили сюда хотя бы одну эскадрилью современных истребителей с их пилотами, это было бы намного лучше и эффективнее. За это бы мы были очень благодарны. Если же речь идет об их пехоте и специалистах-техниках, то лучше пусть дают нам железо, и мы сами справимся с россиянами", – резюмировал он.

Отправка войск НАТО в Украину

Несколько недель назад президент Франции заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных военных в Украину. Эту идею в странах Европы восприняли по-разному.

В то же время экс-заместитель помощника министра обороны США по вопросам НАТО и европейской политики Джим Таунсенд отметил, что такую возможность обсуждают не только во Франции. Другие союзники также рассматривают возможность ввода войск в Украину, но не для борьбы с российскими оккупантами, а "для помощи в подготовке ВСУ или для того, чтобы взять задачи от украинских войск в тыловых районах, которые они могут выполнять".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что военные стран НАТО не будут воевать в Украине. Этот контингент сможет выполнять учебные миссии.

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