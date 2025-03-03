Наряду с тем есть и участки, где россияне очень активны, сообщил аналитик.

Ситуация возле Покровска в Донецкой области стабилизирована, там у врага проблема с логистикой. Об этом рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире Киев24, информируя о ситуации на фронте.

"Если говорить о Донецкой области, то наиболее стабилизированный сейчас участок - это район Покровска, Покровский отрезок, где Силы обороны на данный момент берут инициативу на основании того, что были созданы неблагоприятные условия для врага. В первую очередь, у россиян там проблемы с логистикой, и им очень сложно осуществлять какие-то ротации, медицинские эвакуации, поставляли провизию, боеприпасы и все необходимые вещи, чтобы удерживать позиции", - отметил эксперт.

Однако, по информации Погорелого, в том районе враг имеет группировки, которыми может осуществлять какое-то давление - в основном штурмовые действия с помощью пехоты в несколько человек. Также, говорит, россияне сейчас пытаются отбивать утраченные территории в районе Песчаного.

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"За него идут большие бои. Сегодня там были изменения на карте, и это показатель того, что они направляют туда ресурсы, чтобы отбить и улучшить тактическое положение. Потому что у них там проходит логистика, и она очень влияет на тот район, чтобы они могли продолжать свои штурмовые действия", - пояснил Погорелый.

По его словам, этим воспользовались Силы обороны Украины и продвинулись в районе Котлиного.

Также, сообщил Погорелый, удалось остановить россиян в районе трассы Константиновка-Покровск, у Водяного Второго, где оккупанты пытались развивать наступление. Аналитик говорит, что сейчас ситуация стабилизировалась, но враг продолжает определенные штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение.

"Стоит сказать, что инициатива за Силами обороны. Можно видеть уменьшение каких-то продвижений врага, уменьшение количества боев. Но какие-то выводы делать рано, потому что все может в момент измениться", - сказал эксперт.

В то же время он назвал те участки, где россияне очень активны. Это район Великой Новоселки, где "чуть ли не ежедневно происходят продвижения врага", район Курахово, Андреевки, Константиновки.

"Улаклы находятся под постоянным давлением. В Андреевке постоянно фиксируется враг в разных частях села. Здесь нельзя сказать об уменьшении интенсивности, уменьшении количества вражеских войск. Там много и техники, и пехоты", - отметил аналитик.

Ситуация на фронте: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, 28 февраля военный эксперт Сергей Грабский сказал, что можно сейчас говорить об "определенных начальных признаках" стабилизации ситуации на фронте. В частности, он имел в виду один из "активных участков" возле Покровска. Как подчеркнул эксперт, самое главное, что россиян удалось "отбить" от трассы, которая соединяет Покровск и Константиновку.

Ранее он объяснял, что главная цель российских войск на Покровском направлении - выйти на линию "Покровск - Константиновка - Часов Яр" и взять под контроль дорогу, которая объединяет эти города Донецкой области. По его словам, оккупанты намерены перерезать логистические пути украинских войск, чтобы перегруппировать силы и пойти в наступление в сторону Краматорска и Славянска.

Россияне начали активные действия на этом участке фронта несколько месяцев назад.

В конце января доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов сказал, что под Покровском россияне начали "буксовать" и несут запредельные потери.

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