Сейчас Силы обороны пытаются выровнять линию обороны таким образом, чтобы создать более выгодные условия на будущее.

Силы обороны Украины смогли остановить продвижение российских захватчиков на Покровск и перехватить инициативу. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV.

В частности, у него спросили, можно ли считать, что ВСУ осуществляют пробы перехватить инициативу, учитывая то, что Силы обороны продвинулись в Торецке и заставили россиян забуксовать возле Покровска.

"Почему же попытками? Это уже оно уже и есть", - сказал Дикий.

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Он отметил, что раньше у украинцев была чрезмерная эйфория относительно возможности возвращения в Ялту, но сейчас в обществе наблюдается чрезмерная осторожность с "хорошими новостями".

"На самом деле, далеко не только российская армия, даже в нынешней ситуации, может достигать каких-то успехов. Следует отметить, что в пределах всей ОСГВ "Хортица", после того, как ее возглавил генерал Драпатий - на местах навел порядок, взаимодействие, работу по одному плану, и конечно же, подтянул туда резервов, то в пределах всей ОСГВ произошел перелом ситуации. Не надо это понимать, там мы оттуда завтра пойдем на Донецк, но мы там реально поменялись ролями", - отметил Дикий.

В частности, сначала Драпатому удалось остановить наступление россиян на Покровск таким образом, что захватчики уже больше и не пробуют захватывать город. Дикий сказал:

"После серии контрударов в непосредственной близости к Покровску... то, что сейчас происходит, это действительно отвоевание назад Торецка. Он что-то слишком легко россиянам достался, а вот теперь пусть попробуют удержать. То есть, мы действительно, по крайней мере в пределах ОСГВ "Хортица", четко поменялись ролями. Мы перебрали инициативу. Мы этой инициативой пользуемся достаточно осторожно. Нет попыток сразу огромных прорывов. Не та ситуация, но идет четко выравнивание линии фронта на такую, которая бы нас больше устраивала".

Также он сказал, что следующим шагом может быть переход от контрударов к контрнаступательным действиям.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, 26 февраля стало известно, что на Покровском направлении Силы обороны взяли под контроль населенный пункт Котлино. Занятие этого села позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр.

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