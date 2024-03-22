На Ореховском направлении было 8 попыток штурмов.

На южном направлении российская армия потеряла за сутки почти 80 единиц вооружения и техники. В то же время оккупанты не решились штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра.

При этом на Ореховском направлении агрессор совершил 8 штурмов, из которых 6 - в районе Роботино, по одному - в районах Малой Токмачки и Старомайорска. Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"Наши бойцы продолжают осуществляют комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций. Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах противника", - говорится в сообщении.

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Всего в течение суток украинские защитники получили подтверждение, что у врага стало меньше на 114 солдат и 76 единиц вооружения и военной техники. В частности, на Херсонском направлении минуснули 49 оккупантов, зенитный ракетный комплекс "Оса", зенитную установку, 13 пушек, 4 минометы, 18 единиц автобронетехники, разведывательный БпЛА "Орлан-10". Также уничтожено 4 лодки и полевой пункт боеснабжения.

На Ореховском направлении уменьшилось на 65 оккупантов, зенитно-ракетный комплекс, 5 пушек, 5 минометов, автоматический гранатомет, 15 единиц автобронетехники, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 3 аэрофотостанции.

"Уничтожено место хранения ГСМ", - рассказали в ВСУ.

В то же время враг не прекращает давления как артиллерийскими обстрелами, так и применением авиации, ударных дронов различных типов, а также проводит разведку с применением беспилотных шпионов.

В течение боевых суток оккупанты совершили 3 авиационные удары, применив 6 управляемых авиабомб в направлении Работино и Вербового, а также нанесли удар 12 неуправляемыми авиационными ракетами по Старомайорску.

Не прекращая террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг применил 151 FPV-дрон, 20 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил 196 осколочных боеприпасов.

В результате вражеских ударов дронами на Херсонщине повреждены 2 частных дома и гражданский автомобиль.

На Херсонщине вражеские войска 5 раз били из артиллерии по Херсону, 4 раза по Садовому, 3 - по Кизомису, 2 - по Белозерке. Также под обстрелами оказались Тягинка, Токаревка, Станислав, Ивановка, Велетенское, Камышаны, Казацкое, Берислав, Антоновка, Зимовник, Широкая Балка, Дудчаны и Золотая Балка.

По данным Сил обороны, во время артиллерийских обстрелов Херсонской области 2 гражданских лица погибли, 7 ранены. Повреждены многоэтажки, админздания, объект критической инфраструктуры, учебное заведение, детский сад, частные жилые дома, хозяйственные постройки, газопровод, сельхозтехника и гражданские автомобили.

В Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Малиновка, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки, Орехово, Гуляйполе, Вербово, Левадное, Роботино, Малая Токмачка и Новоандреевка. В результате повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

На Днепропетровщине враг обстреливал Никополь, Червоногригорьевку.

Также говорится, что на боевое дежурство в Черное море агрессор вывел 2 подводные ракетоносители, снаряжение которых до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Потери России на украинском юге

Напомним, за предыдущие боевые сутки армия РФ на юге потеряла десятки единиц техники, среди которых более 10 пушек и гранатомет "Пламя".

За тот период противник совершил три попытки штурмов на левобережье Днепра и семь - в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Понеся потери, агрессор отступил.

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