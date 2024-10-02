Россия не пойдет на переговоры, пока не потеряет надежду на полную победу, считает аналитик.

Западные партнеры Украины изначально не были готовы поверить в возможность военной победы над Россией. Именно этим объясняются систематические задержки с предоставлением военной помощи и ограничения на ее использование. Об этом пишет штатный автор влиятельного общественно-политического журнала The Atlantic Энн Эпплбаум.

"На самом деле мнимые красные линии, медленное предоставление оружия и правила относительно того, во что можно, а во что нельзя попадать, не является настоящей проблемой. (...) С начала этой войны мы (Запад - УНИАН) не могли себе представить, что украинцы могут победить Россию, и поэтому мы не пытались помочь тем, кто именно это пытается сделать", - говорится в публикации.

Эпплбаум отмечает, что у Запада есть достаточно способов помочь Украине. Например, профинансировать производство оружия на украинских же заводах, которые загружены лишь частично из-за нехватки денег.

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"Вместо того, чтобы сосредотачиваться на победе, американцы и европейцы продолжают мечтать о волшебном "решении путем переговоров", до которого еще далеко. Много, много людей, некоторые искренне, а некоторые недобросовестно, продолжают призывать к соглашению "земля за мир"", - признает аналитик.

Эпплбаум отмечает, что главным препятствием для заключения такого соглашения является даже не позиция Киева, а уверенность России в своей способности победить Украину на поле боя. По мнению аналитика, война закончится только тогда, когда у России иссякнут ресурсы и россияне поймут, что союзы Украины реальны, что Украина не сдастся и что Россия не может победить.

"Мы еще не дошли до этого этапа. Россияне все еще ждут, когда США устанут, перестанут защищать Украину, а может, и выберут Трампа, чтобы диктовать условия и снова сделать из Украины колонию", - резюмирует автор.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, депутат Бундестага назвал единственное условие, при котором Россия пойдет на честные переговоры. По его словам, Минские соглашения - пример того, как не должно работать соглашение.

Также мы рассказывали, что падение Угледара не изменит ход войны, но эта потеря иллюстрирует общее ухудшение ситуации для Украины. В том числе и из-за "твердых красных линий Запада".

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