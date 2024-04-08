Также военный рассказал, как чеченским вооруженным силам удалось победить РФ во время Первой чеченской войны.

Чеченский командир Муслим Мадиев, который воюет в Украине, считает, что Россия все же должна распасться. По его словам, говорить с россиянами нет смысла, ведь они все равно обманут.

"Да-да, обязательно. Говорить с ними, вести с ними какой-то разговор невозможно, они обманут. С ними договариваться нельзя. Если договариваться с Россией, их надо поставить на уровень ниже, чтобы они знали, что ты залезешь туда и получишь палкой по голове", - отметил он в интервью "РБК-Украина".

Также командир подчеркнул, что не может идти речи о замораживании войны, ведь РФ подготовится и придет еще раз.

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"Если они почувствуют, что могут, то они снова зайдут. Надо создавать серую зону, чтобы от них было 200 километров, и под Москву их загнать", - объяснил Мадиев.

Кроме того, он вспомнил, как чеченским вооруженным силам удалось победить РФ во время Первой чеченской войны.

"Они были слабые в то время. Они сразу нашли миротворца Лебедева и решили остановиться. Мы тоже думали, что они остановятся, мы победили, у нас в Грозном операция была, за одну ночь мы окружили все подразделения, которые там находились. Им уже деваться было некуда, они пошли на переговоры", - рассказал военный.

Тогда россияне говорили, что захватят Грозный за два часа, однако это наоборот удалось сделать чеченским войскам за один день. Мадиев еще раз повторил, что замораживать конфликт нельзя ни в коем случае.

"Их надо добить, до конца довести. Кацап только так поймет. Его надо бить, армию надо готовить. Или их надо размазать Россией, чтобы они никогда не могли собраться. Россия, по сути, сейчас себя показывает, какая она есть. Чтобы его (россиянина - УНИАН) перевоспитать, его надо в концлагерь загнать. Они сегодня одно говорят, завтра другое, и никто не может с них спросить", - добавил командир.

Когда у него спросили, верит ли он в то, что вернется в свободную Чечню, ответил:

"Я не то чтобы верю, я приду и освобожу".

В то же время по его словам, это произойдет после того, как Украина победит.

"То, что сейчас Украина выиграет, я не сомневаюсь. Мы будем воевать до конца, пока не выиграем, а то нам и нашим детям жить негде будет", - заверил военнослужащий.

Первая российско-чеченская война: что известно

В декабре 1994 года Россия подписала указ "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики". После чего войска РФ вошли на территорию Чечни, в результате чего началась война.

Результатом этого конфликта стал "мирный договор" в Хасавьете, который был подписан летом 1996 года, Москва фактически капитулировала, ведь армия РФ тогда потеряла около 15 тысяч военных погибшими, 2-3 тысяч человек осталось с инвалидностью. Относительно точных потерь гражданского населения Чечни, точных сведений нет, однако эксперты называли цифру от нескольких десятков тысяч до более ста тысяч мирных жителей страны.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, издание The Times писало, что Россия наносит массированные атаки беспилотниками по Харькову, ведь планирует полностью разрушить город и подчинить его себе. Так, журналисты привели в пример слова российского пропагандиста Владимира Соловьева, который заявил, что "Харьков должен быть стерт с лица земли".

Кроме того, в Генштабе рассказали, что враг увеличил давление на украинский плацдарм на Херсонщине. На этом направлении за минувшие сутки противник совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск.

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