Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 76 боевых столкновений.
В Генеральном штабе ВСУ в Facebook сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил. На соседнем Лиманском в течение суток было отбито 2 атаки оккупантов недалеко от населенного пункта Терны Донецкой области.
Больше всего раз враг пытался прорвать оборону Украины на Бахмутском направлении - там произошло 31 столкновение. Еще 8 - на Авдеевском направлении.
Напряженной остается ситуация и на Новопавловском направлении. При поддержке авиации враг 22 раза атаковал позиции Сил обороны Украины.
Также, 5 атак врага было отражено на Ореховском направлении в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск.
Оккупанты также нанесли 7 ракетных и 104 авиационных удара, осуществили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Зато украинские войска продолжают наносить потери врагу как в живой силе, так и технике. Так, украинская авиация только за прошедшие сутки ударила по 1 пункту управления, 5 зенитно-ракетных комплексах, 1 башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
А подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.
Война в Украине - последние новости
В ночь на 8 апреля РФ осуществила очередную атаку по Украине с использованием "шахедов" и ракет.
По мнению аналитиков из Института изучения войны, ВСУ придется принимать сложные решения по приоритетности в обороне из-за наступления РФ.
Кроме того, за минувшие сутки, 7 апреля, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 890 солдат армии РФ, а также десятки единиц военной техники.