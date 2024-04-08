За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 5 зенитно-ракетных комплексов и башню связи оккупантов.

Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 76 боевых столкновений.

В Генеральном штабе ВСУ в Facebook сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил. На соседнем Лиманском в течение суток было отбито 2 атаки оккупантов недалеко от населенного пункта Терны Донецкой области.

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Больше всего раз враг пытался прорвать оборону Украины на Бахмутском направлении - там произошло 31 столкновение. Еще 8 - на Авдеевском направлении.

Напряженной остается ситуация и на Новопавловском направлении. При поддержке авиации враг 22 раза атаковал позиции Сил обороны Украины.

Также, 5 атак врага было отражено на Ореховском направлении в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск.

Оккупанты также нанесли 7 ракетных и 104 авиационных удара, осуществили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Зато украинские войска продолжают наносить потери врагу как в живой силе, так и технике. Так, украинская авиация только за прошедшие сутки ударила по 1 пункту управления, 5 зенитно-ракетных комплексах, 1 башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

А подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.

Война в Украине - последние новости

В ночь на 8 апреля РФ осуществила очередную атаку по Украине с использованием "шахедов" и ракет.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, ВСУ придется принимать сложные решения по приоритетности в обороне из-за наступления РФ.

Кроме того, за минувшие сутки, 7 апреля, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали 890 солдат армии РФ, а также десятки единиц военной техники.

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