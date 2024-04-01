По словам офицера ВСУ Андрея Ковалева, Украине стоит ждать миграционный кризис во время распада России.

Офицер Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что для него победой в этой войне станет только распад РФ. По его словам, война должна быть перенесена на территорию врага.

"Война должна быть перенесена на территорию противника при любых обстоятельствах. И даже когда начнется распад России - существует ряд факторов, которые все равно будут угрожать национальной безопасности. Например, может начаться гражданская война или ряд гражданских конфликтов на территории РФ. Это будет происходить в непосредственной близости к Украине, поэтому это может нам угрожать. Поэтому уже надо думать о мерах, как себя обезопасить", - отметил он в интервью АрмияInform.

Офицер добавил, что во время развала Российской Федерации, когда она будет "трещать по швам, - теми обломками может завалить и Украину". Он также добавил, что нашей стране стоит ждать миграционный кризис во время распада России.

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"Многие из тех людей "вспомнят", что они "украинцы" и захотят вернуться в Украину. Следовательно, однозначно должны быть введены меры, чтобы не впускать этих людей на территорию нашей страны. Во время одной из конференций в одном из балтийских государств нам представляли план, как будет действовать эта страна в условиях развала Российской Федерации. Так, в Эстонии, Финляндии, Соединенных Штатах уже просчитывают сценарии развала РФ, у них есть такое стратегическое планирование, они знают, как должны реагировать на это, потому что у них на очень высоком уровне вопрос национальной безопасности", - объяснил военный.

Однако, по мнению Андрея Ковалева, пока он не видит движения по развалу РФ.

"Россия воюет против нас 10 лет, но для большинства украинцев РФ - это terra incognita, они не знают, что это такое. А Москва и Россия - это большая разница. И Москва - это далеко не вся Россия", - добавил он.

Также он прокомментировал национально-освободительные движения, которые могли бы происходить в России. Офицер отметил, что относится к ним скептически.

"Если бы они были, то уже бы действовали: зачистили путинский режим и тому подобное. Поэтому я считаю, что развал России возглавят путинские элиты. Да, те самые элиты, которые сейчас у власти в республиках. И как только Россия начнет сыпаться - они станут во главе этого развала", - подчеркнул военнослужащий.

Он вспомнил, как в свое время развал Советского Союза возглавили местные коммунистические элиты.

"Помните, как в СССР говорили о Литве, Латвии и Эстонии? "Это наша заграница". Потому что советы не чувствовали себя там уверенно, они ездили в эти страны, как на экскурсию, - народы Балтии подчеркнуто показывали, что они другие и что они - в оккупации. Украинцы, к сожалению, не успели сделать такую "прививку", и по нам проехались катком геноцидов, репрессий, истребления. Украина сейчас максимально близка к тому, чтобы в России запылало и она начала разваливаться. Но над этим должна работать не только Украина", - сказал Андрей Ковалев.

Военный напомнил, что СССР был развален тогда, когда это решение приняли для себя политические элиты США. По его словам, республиканцы во главе с президентом Рональдом Рейганом тоже "эффективно разваливали СССР, запустив этот процесс". Он отметил, что сейчас американские элиты не понимают, что РФ необходимо развалить.

"Об этом надо честно и откровенно говорить: страны-партнеры, которые нам помогают, в частности, страны Европы, в 2022-2023 годах полностью профинансировали за счет своих бюджетов войну против Украины. Они накупили товаров и энергоносителей у России ровно на такую сумму, которую РФ потратила за это время в войне против Украины. Следовательно, только тогда, когда будет существовать политический консенсус относительно развала российской империи, она начнет разваливаться. И возглавят этот процесс путинские элиты на местах, из числа, например, "единороссов". Тогда они все начнут говорить, что "с детства за независимый Татарстан, Башкортостан, независимую республику Тува", - подытожил офицер.

Отношение Запада к РФ: что известно

Ранее политтехнолог, публицист и блогер Михаил Шейтельман заявил, что на Западе решили, что Путина "можно добивать". По его словам, скоро Россию ждут темные времена.

"Дороги назад для Путина нет. Нет способа ввести Путина обратно. Значит, его можно добивать любыми способами", - объяснил он.

Также начальник штаба РДК Александр псевдо "Фортуна" ответил, распадется ли Российская Федерация. Он отметил, что процент поддержки у российского диктатора Владимира Путина очень высокий.

"И говорить о том, что назревают какие-то социальные недовольства, пока рано. Этого не будет. Мое личное субъективное мнение - это возможно только с внешней стороны", - прокомментировал "Фортуна".

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