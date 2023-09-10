Президента США сдерживали пустые угрозы Путина, считает офицер.

США поставляют Украине львиную часть помощи во время полномасштабной войны против РФ, но глава Штатов Джо Байден оказывал помощь, которой хватает для продолжения борьбы и "намеренно недостаточно, чтобы обеспечить победу".

Американского лидера, как и его западноевропейских союзников сдерживали пустые угрозы российского диктатора Владимира Путина расширить войну, говорится в статье британского полковника в отставке Ричарда Кемпа на The Telegraph.

"...Малодушное беспокойство (Байдена - Ред.) насчет провокаций Путина объясняет его неспособность предоставить срочно необходимое оружие, в частности, боевые самолеты и ракеты большой дальности, а также его упорное сопротивление членству Украины в НАТО", - считает офицер.

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Важные украинские новости - война продолжается

Украина уже давно просит США предоставить ей современные истребители, а также дальнобойные ракеты ATACMS. По вопросу предоставления истребителей уже есть существенные сдвиги - в середине августа стало известно, что Нидерланды и Дания подтвердили получение разрешения от Штатов на передачу F-16 Украине. Стоит отметить, что эти самолеты Украина должна получить после того, как наши пилоты научатся ими управлять.

Насчет предоставления ракет ATACMS конкретного решения еще нет. Западные СМИ писали, что американская сторона, скорее всего, передаст Киеву такие ракеты.

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