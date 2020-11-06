Джо Байден был сенатором Делавэра и вице-президентом США,

Джозеф Робинетт Байден-младший, известный как Джо Байден - это американский политик и кандидат в президенты США от Демократической партии. С 3 ноября 77-летний Байден соревнуется с Дональдом Трампом на выборах президента США 2020.

Биография Джо Байдена

Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в многодетной верующей семье. Семья Байдена была достаточно обеспеченной. В 1965 году Джо окончил университет Делавэра на факультете политологии и истории, затем стал доктором права в юридической академии Нью-Йорка.

После университета работал по специальности несколько лет, а в 1970 году основал свою юридическую фирму. В 1969 году он начал политическую карьеру, когда он был избран в совет округа Ньюкасл.

В ноябре 1973 года он стал сенатором штата Делавэр. Ему было всего 30 лет - это самый молодой сенатор в истории США. Основными пунктами его программы были прекращение войны во Вьетнаме, справедливые налоги и экологические инициативы.

Во время своей работы сенатором он подготовил законопроект о жестком наказании за киберпреступления и выращивание марихуаны, а также голосовал за закон о запрете однополых браков.

С инициативы Байдена была введена «система трёх ошибок», которая до сих пор работает в 28 штатах: преступники получают большие сроки только после третьего правонарушения.

В 1988 году впервые баллотировался на роль президента Штатов. Его кандидатуру не поддержали из-за того, что речь Байдена была очень похожа на речь другого кандидата Нила Киннока.

В 2008 году снова подал кандидатуру на выборы, но пост президента выиграл Барак Обама, а Джо стал вице-президентом. В 2020 году Байден в третий раз сражается за президентское кресло.

Личная жизнь

В 1966 году женился на однокурснице Нелии Хантер. У пары родилось трое детей: дочь Наоми и сыновья Бо и Хантер. В 1972 году семья попала в серьезное ДТП. Дочь и жена Байдена погибли, а он с сыновьями получил сильные травмы. В 1975 он познакомился с молодой учительницей Джил Джейкобс и через 2 года женился. У них родилась дочь Эшли Блейзер Байден.

Старший сын политика Бо Байден умер в возрасте 46 лет (в 2015 году) от рака. Дочь Эшли работает предпринимателем и социальным работником. Самым известным ребенком Байдена является его сын Хантер, который замешан во многих скандалах и коррупционных схемах.

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Автор: Екатерина Пулатова