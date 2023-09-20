Захватчики потеряли ЗРК, станцию РЭБ и артсредства.

Авиация Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 19 сентября, нанесла 1 удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Как сообщается в сводке Генштаба, бойцы подразделений ракетных войск поразили 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.

В то же время враг снова атаковал Украину БпЛА типа "Shahed-136/131". Из 31 запущенного дрона силы ПВО уничтожили 28. Ночью россияне запустили 24 БПЛА, из которых наши защитники сбили 17. Последствия этой атаки уточняются.

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"От циничного ракетного удара пострадало мирное население города Кривой Рог Днепропетровской области. К сожалению, в результате таких террористических действий Кремля, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - добавили в ведомстве.

Всего оккупанты нанесли 9 ракетных и 79 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Министерство труда РФ заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий и более 750 тысяч удостоверений ветерана боевых действий. Сейчас общие потери личного состава Российской Федерации пересекли черту в 273 тысячи.

В Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ существенно выросли потери российских оккупантов. Захватчики судя по всему, могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые бы командование могло перебросить на этот участок фронта.

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