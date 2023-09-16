На востоке самые активные боевые действия сейчас происходят на Бахмутском направлении.

Сейчас продолжаются наступательные действия на юге от Бахмута, противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. По ее словам, на востоке самые активные боевые действия сейчас происходят на Бахмутском направлении.

"Там продолжаются наступательные действия на юге от Бахмута. Горячо сейчас в Клещиевке и Курдюмовке. В районе Клещиевки в результате ведения наступательных (штурмовых) действий наши силы обороны имели успех. Противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Враг стремится вытеснить наши войска с занимаемых позиции. Но ему это не удается", - заявила Маляр.

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Она отметила, что как на Авдеевском, так и Марьинском направлениях ВСУ, несмотря на наступательные действия врага, удерживают позиции и проводят штурмовые действия.

На Мелитопольском направлении, как проинформировала Маляр, Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций, имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняем противника с занимаемых позиций и закрепляемся на достигнутых рубежах.

"На Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения врага и наносят поражение по тылам противника", - рассказала замминистра.

Война в Украине: новости

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, все уничтожено средствами противовоздушной обороны Украины.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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