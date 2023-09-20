Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел.

Российские оккупанты пытались атаковать на нескольких направлениях фронта. За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения.

Как отмечается в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook, враг нанес девять ракетных и 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

Авиационные удары получили 24 населенных пункта Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов этих же областей, кроме первых двух.

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Отмечается, что на Бахмутском направлении силы обороны Украины успешно отбили атаки врага в районе Ягодного Донецкой области.

"Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успеха не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщили в Генштабе.

На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты совершили 13 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

"На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Работиного и Новоданиловки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике", - говорится в сообщении.

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага.

На Херсонском направлении украинские войска продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

"На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области", - сообщили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении общие потери российских оккупантов за сутки, в том числе уничтоженными и ранеными, составили более 300 человек. Также уничтожено было 31 единицу вражеской военной техники.

Аналитики "Института по изучению войны" (ISW) отметили, что в Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ существенно выросли потери российских оккупантов. Враг, судя по всему, мог столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые бы командование могло перебросить на этот участок фронта.

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