Самый "молодой" российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС - 1994 года, отметил эксперт.

После того, как украинский дрон "Лютый" атаковал военный аэродром Энгельс в Саратовской области РФ, военный эксперт, военный эксперт полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник поделился мнение, что беспилотниками возможно уничтожить вражеские боевые самолеты.

Вопрос ликвидации бортов противника заключается только в масштабировании, то есть в том, "сколько этих дронов будет применено, с какой частотой и как долго этот процесс будет продолжаться", приводит слова офицера "24 Канал". Собеседник добавил, что всего Россия имеет 60 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, но только до 20 из них находятся в рабочем состоянии.

"Почему россияне отважились из далеких заполярных аэродромов вернуть назад свои бомбардировщики именно в Энгельс? Есть огромная изнашиваемость самого моноплана, а также изнашиваемость моторесурса. Понимаем, что самый молодой Ту-95МС - 1994 года", - заявил эксперт и добавил, что новый такой самолет захватчики сделать не могут.