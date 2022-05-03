Эти машины также могут перевозить работников для восстановления критической инфраструктуры.

Правительство Великобритании отправляет в Украину 13 бронированных машин для эвакуации людей из районов на востоке страны, которые находятся под обстрелами оккупантов.

Об этом сообщила министр иностранных дел Лиз Трасс, передает Радио Свобода.

Эти машины также могут перевозить работников для восстановления критической инфраструктуры. Поставка этих транспортных средств является прямым ответом на запрос правительства Украины, заявили в британском кабинете министров.

"Это пожертвование бронетехники поможет защитить невинных украинцев, которые пытаются спастись от российских обстрелов, и поддержать украинских работников, которые выполняют жизненно важную работу", – сказала Трасс.

По данным британского правительства, транспортные средства начнут прибывать на восток Украины в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня анонсировал передачу Украине противокорабельных ракет Brimstone, зенитных систем Stormer и 300 млн фунтов на другую военную помощь. Он пообещал продолжать вместе с другими дружественными странами поставлять Украине помощь в вооружении, финансах и гуманитарной поддержке.

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