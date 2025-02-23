Пораженную бронетехнику и остатки десанта, который успел высадиться, добивали огнем артиллерии и FPV-дронами.

На Новопавловском направлении украинские пехотинцы отбили штурм российских оккупантов, которые хотели прорвать оборону ВСУ двумя колоннами бронетехники. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Враг пытался прорвать оборону в полосе ответственности воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Однако попытка обернулась для противника потерей 10 единиц техники.

"Для доставки своих штурмовых групп и прорыва оборонительных укреплений оккупанты применили бронетехнику, которая вместе с десантом была поражена. При отражении атаки огнем артиллерии и ударами FPV-дронов были уничтожены: танки, БМП, БТР, МТ-ЛБ и бронированные боевые машины. Пораженную бронетехнику и остатки вражеского десанта, который успел высадиться, добили огнем артиллерии и ударами FPV-дронов", – рассказали украинской военные.

Видео дня

Отмечается, что вражеское наступление отбито, потерь позиций и ухудшения тактического положения не допущено.

На видео, которое обнародовала группировка "Хортица", можно увидеть, как две колонны техники россиян (по 5 единиц каждая) идут в наступление. Штурм еще не начался, когда ВСУ начали крушить вражескую технику, и она начала хаотично "суетиться".

Как объяснили в бригаде, противник не мог сориентироваться, куда именно надо ехать. Впоследствии выбрали направление, начали движение и сразу начались прилеты. Вторая колонна после попаданий заехала в посадку, но унести ноги оттуда уже не смогла.

ВСУ крушат российскую технику на фронте

Недавно на одном из направлений бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты разгромили колонну бронированной техники российских оккупантов, которые ехали атаковать позиции ВСУ. Это обернулось для врага потерей десяти единиц техники.

Для проведения штурмовых действий противник привлек два танка и две бронированные машины пехоты (БМП) и еще шесть бронированных боевых машин. Благодаря слаженной работе подразделений бригады, техника вместе с личным составом была уничтожена еще на подступах.

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