Одну БМП, которой удалось выехать с минного поля, украинские военные добили из FPV-дронов.

На одном из направлений бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты разгромили колонну бронированной техники оккупантов, которые ехали атаковать позиции ВСУ.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ, которые также обнародовали соответствующее видео. "Очередная попытка россиян "продавить" оборону 37 отдельной бригады морской пехоты обернулась для них потерей десяти единиц техники за пару часов", - рассказали украинские военные.

Отмечается, что для проведения штурмовых действий враг привлек два танка и две бронированные машины пехоты (БМП) и еще шесть бронированных боевых машин. Благодаря слаженной работе подразделений бригады, техника вместе с личным составом была уничтожена еще на подступах.

На видео можно увидеть, как колонна вражеской бронетехники движется по полям в сторону позиций ВСУ. Впоследствии машины в колонне поочередно подрываются на заранее подготовленных минных заграждениях. Одной из бронированных машин противника удалось выехать из минного поля.

"Однако экипаж радовался недолго. Его догнали наши операторы FPV. Для более эффективного уничтожения техники и личного состава работают боги войны (артиллеристы - УНИАН). Результат неудачной для россиян попытки штурма - десять единиц уничтоженной техники... Собственные потери отсутствуют", - отмечают морпехи.

Война в Украине: новости

На Торецком направлении ВСУ уничтожили группу российских пехотинцев, среди которых был российский офицер радиоразведки. Как рассказали украинские военные, во время одного из полетов разведчики подразделения "Гюрза" Батальона беспилотных систем обнаружили замаскированный в мусоре блиндаж. Впоследствии стало известно, что в нем прятались не только обычные пехотинцы, но и довольно "жирная" цель - российский офицер радиоразведки. Несколькими точными сбросами пилоты ББпС зажгли блиндаж, офицер в панике начал вызывать эвакуационную группу, вместе с которой хотел убежать, но не удалось.

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