В прошлом году его заочно приговорили к 8 годам тюрьмы.

В оккупированном россиянами Бердянске могли совершить покушение на коллаборанта Павла Ищука, который пошел на сотрудничество с захватчиками.

Как сообщают в Бердянской городской военной администрации, вчера около 05:00 в центре города слышали громкий взрыв. По предварительным данным, он может быть связан с ликвидацией заместителя "мэра" города по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям Павла Ищука.

"Учитывая объективные причины, связанные с оккупацией города, подчеркиваем, что информация может уточняться", - отметила руководительница МВА Виктория Галицина в Telegram. Видео дня

Что известно о Павле Ищуке

В мае 2023 года Октябрьский районный суд Запорожья заочно признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

Ищука заочно приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных, коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях любой формы собственности и в органах, предоставляющих публичные услуги, сроком на 15 лет, с конфискацией всего имущества.

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