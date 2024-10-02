Предатель Ломейко был причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям

Во временно оккупированном Бердянске нашли мертвым судью-предателя Виталия Ломейко.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны. "2 октября 2024 года возле шестого дома на улице Красных партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко", - отмечается в сообщении.

В разведке информируют, что речь идет о судье Черниговского районного суда Запорожской области, который остался в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. Также был причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям.

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В ГУР отмечают, что судьба Ломейко - это напоминание всем предателям, что "прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни".

Ситуация в Бердянске

В марте 2024 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидирована организатор путинских псевдовыборов Светлана Самойленко. Она добровольно пошла на сотрудничество с врагом после того, как Бердянск оккупировали в 2022 году. Также она получила место в российской оккупационной администрации - была так называемым заместителем мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов. Муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам.

В рамках подготовки к псевдовыборам Путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании.

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