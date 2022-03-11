Таким образом РФ скрывает количество раненых оккупантов.

В Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказали, как белорусские власти под вымышленными предлогами агитируют граждан сдавать кровь для российских военных.

Как отметили в Центре, сегодня власти СБ призвали всех своих граждан сдавать кровь по вымышленной причине - "День донора крови железнодорожников".

Также была организована "совместная акция белорусской железной дороги и Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий".

"О критичности ситуации свидетельствуют закрытие белорусских больниц, в частности 1134 военный клинический медицинский центр в городе Гродно был освобожден от гражданских больных еще за несколько дней до начала вторжения РФ в Украину", - отметили в Центре.

Как известно, Россия опровергает реальную численность раненых и убитых оккупантов. В частности, 2 марта (с тех пор сообщений не было) РФ признала 1597 раненых. На самом же деле их количество - тысячи.

По сообщениям Генштаба ВСУ, общие боевые потери личного состава противника с 24 февраля по 11 марта ориентировочно составили более 12 тысяч человек.

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