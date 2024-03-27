Подразделениями ракетных войск уничтожили склад боеприпасов.

В течение суток украинские военные продолжили активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. В частности, там отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по двум пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному средству противовоздушной обороны, одному артиллерийскому средству и одному складу боеприпасов противника.

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Российские захватчики совершили три штурма на Ореховском направлении: по одному - в районе Роботино, Ровнополя и Старомайорского.

На левобережье Днепра враг решился лишь на один штурм позиций ВСУ. Понеся потери, противник отошел на исходные позиции.

На Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 112 оккупантов и 27 единиц вооружения и военной техники - 8 артиллерийских систем, 2 зенитно-ракетных комплекса, 15 единиц автобронетанковой и специальной техники и 2 станции радиолокационной борьбы.

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