Противник совершил три штурма на Ореховском направлении и один - на левобережье Днепра.

На Херсонском и Ореховском направлениях за минувшие боевые сутки подразделения ВСУ "вывели из строя" более сотни российских солдат и более двадцати десятков единиц техники.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в этой операционной зоне враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

За минувшие боевые сутки захватчики осуществили три штурма на Ореховском направлении: по одному - в районе Работино, Ривного и Старомайорского. На левобережье Днепра враг решился только на один штурм позиций ВСУ. Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции, украинские защитники продолжают комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

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Говорится, что в течение суток получили подтверждение о потерях врага на Ореховском и Херсонском направлениях, которые произошли, в том числе благодаря огневому поражению, которое Силы обороны наносят по его местам дислокации, огневым позициям и тылам. Известно, на указанных направлениях уменьшилось на 112 оккупантов и 27 единиц вооружения и военной техники - 8 артиллерийских систем, 2 зенитно-ракетных комплекса, 15 единиц автобронетанковой и специальной техники и 2 станции радиолокационной борьбы.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов. В течение боевых суток они нанесли 7 авиационных ударов применив 6 управляемых авиабомб и неуправляемые авиационные ракеты на Ореховском направлении.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей враг применил 211 FPV-дронов, 3 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 122 осколочных боеприпасов.

На Херсонщине российские войска 5 раз ударили из артиллерии по Херсону. Также под обстрелами оказались Софиевка, Понятовка, Нововоронцовка, Александровка, Новоберислав, Широкая Балка, Великанское, Садовое, Золотая Балка и Днепровское. Повреждены многоэтажка, частный жилой дом, линии электропередачи и гражданский автомобиль. На Николаевщине зафиксировано 5 вражеских артиллерийских обстрелов по Очаковской громаде, на Запорожье - Гуляйполе, Роботино, Новоандреевка, Малиновка, Малая Токмачка, Левадное, Приютное, Вербовое и Новоданиловка. В результате обстрелов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

На Днепропетровщине агрессор обстреливал артиллерией Никополь и Марганецкую, Мировскую громады. В результате вражеского обстрела повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Также сообщается, что корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях сейчас отсутствуют, российские ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Война в Украине - ситуация на фронте

В течение предыдущих боевых суток получено подтверждение, что на Ореховском и Херсонском направлениях, благодаря работе ВСУ, уменьшилось более чем на сотню единиц российского вооружения и техники, среди которой - реактивная система залпового огня "Град"; 18 пушек; 8 минометов; два станковых гранатомета "Пламя"; противотанковый ракетный комплекс; две портативные станции радиоэлектронной борьбы; две антенны управления БпЛА; 3 станции управления БпЛА; разведывательный БпЛА; башня связи; единица радиотехнического оборудования; 58 единиц автобронетехники и три аэрофотостанции и тому подобное.

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