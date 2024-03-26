В то же время оккупанты возобновили практику авиационных ударов и применяют большое количество ударных дронов.

За прошедшие боевые сутки украинским защитникам удалось сократить армию РФ на 125 солдат на Ореховском и Херсонском направлениях.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, захватчики не оставляют намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций. В частности, за последние боевые сутки враг совершил четыре штурма на Ореховском направлении: по два - в районе Малой Токмачки и Старомайорского.

О последствиях этих штурмов в ВСУ не сообщают, но говорится, что Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций и наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам.

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"В течение суток получили подтверждение, что на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 125 оккупантов, 37 единиц вооружения и военной техники, из них - 12 артиллерийских систем, 19 единиц автобронетехники, 6 единиц специальной техники", - рассказали военные.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, российские ракетоносители заведены в пункты базирования. В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, возобновили практику авиационных ударов и применяют большое количество ударных дронов различных типов.

Отмечается, что в течение боевых суток оккупанты нанесли семь авиационных ударов, применив восемь управляемых авиабомб и неуправляемые авиационные ракеты на Ореховском направлении. Еще два авиационных удара из шести управляемых авиабомб они направили по Никольскому, Змиевке и Красному Маяку в Херсонской области. Разрушено здание сельского клуба, магазин, окружающие жилые дома и автомобиль.

Против мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей российские террористы применили 270 FPV-дронов, два ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили на людей с БпЛА различных модификаций 209 осколочных боеприпасов.

Вражеские войска дважды ударили из артиллерии по Херсону. Также под обстрелами оказались Берислав, Новоберислав, Антоновка, Александровка, Гавриловка, Золотая Балка, Бургунка, Велетенское, Красный Маяк, Днепровское, Кизомыс и Тягинка. Повреждены административные здания, частные жилые дома, хозяйственная постройка и гражданские автомобили. В Днепропетровской области враг обстреливал артиллерией Никополь и Червоногригоровку - ранен гражданский, повреждены частные жилые дома, линии электропередачи и газопровод. На Запорожье из артиллерии обстреляли Гуляйполе и Работино - повреждены частный жилой дом, административное здание и частный автомобиль.

Война в Украине - ситуация на юге

За прошедшие боевые сутки российские захватчики совершили три штурма на Ореховском направлении: по одному - в районе Работино, Ровнополя и Старомайорского.

На левобережье Днепра враг решился только на один штурм позиций ВСУ. Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции.

За сутки на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 112 оккупантов и 27 единиц вооружения и военной техники - 8 артиллерийских систем, 2 зенитно-ракетных комплекса, 15 единиц автобронетанковой и специальной техники и 2 станции радиолокационной борьбы.

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