Еще один человек получил ранения в результате вражеского обстрела.

Российские войска в очередной раз обстреляли Изюмский район Харьковской области, в результате этого один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Следователи выяснили, что 31 марта около 00:35 армия РФ массированно обстреляла поселок Боровая, что в Изюмском районе. Из-за атаки погиб 19-летний парень, а осколочное ранение получил мужчина, которому 27 лет, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Также в поселке повреждены многоэтажки и частные жилые дома, магазины и т.д. По предварительной информации, противник нанес удар по городу из РСЗО "Ураган".

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"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - добавили в сообщении.

Обстрелы оккупантов: последние новости

Как писал УНИАН, 30 марта россияне из артиллерии ударили по городу Красногоровка (Донецкая область). В результате атаки погибли два человека, еще один получил ранения. В прокуратуре добавили, что "в эпицентре поражений оказался частный сектор с плотной жилой застройкой".

Также сообщалось, что Змиевская ТЭС в Харьковской области была полностью разрушена из-за удара российских оккупантов 22 марта.

"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного - до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры по сумме, необходимой для восстановления, а также каких-либо прогнозов относительно времени ремонтов - нет", - рассказали на сайте "Центрэнерго".

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