По словам Волошина, ситуация обострилась на нескольких направлениях.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вглубь украинской территории. В частности, обострилась ситуация на Новопавловском направлении фронта.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, за минувшие сутки враг провел на этом участке фронта 23 боевых столкновения. Он отметил, что там постоянно продолжаются ожесточенные бои с противником.

"Враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Кроме того, довольно неспокойной ситуация продолжает оставаться и на Ореховском направлении. Это там, где Малые Щербаки, Лобковое, Степное. Враг пытается прорвать там линию боевого соприкосновения, выйти на плацдарм и захватить его. Это недалеко от Запорожья. И оттуда есть возможность осуществлять огневое воздействие на наши логистические пути, которые идут из Запорожья на восток Запорожской области, и осуществлять обстрелы самого Запорожья и его пригорода с восточного фланга", – добавил он.

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К тому же, в течение последних нескольких дней ситуация обострилась и на Херсонском направлении. Там враг все чаще осуществляет попытки захватить острова на Днепре. Украинские защитники топят плавсредства противника, но иногда оккупантам удается высадиться на островах.

"Там враги по один-два человека остаются на этих островах. Они там играют в так называемых "робинзонов". Их оттуда эвакуировать невозможно, и им сбрасывает их командование и боеприпасы, и воду, и продовольствие с дронов. Они там несколько дней находятся, а потом есть такие случаи, что даже сдаются нашим в плен", – рассказал Волошин.

Примечательно, что российская пропаганда использует эти факты как "попытки взять под контроль островную зону".

"Но таких попыток за несколько последних дней стало больше", – констатировал представитель Сил обороны юга.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что военнослужащих ТЦК без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья отправят на фронт. На их должности будут назначать военных, которые получили ранения, контузии и не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях по состоянию здоровья.

Тем временем WSJ пишет, что с весенним потеплением ускорится наступление России. В то же время ВСУ потеряют свое главное преимущество, ведь листья на деревьях ухудшат видимость для украинских БПЛА.

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