Страх российского диктатора за безопасность на параде не должен быть проблемой для украинских военных, отметила Блищик.

Очередная инициатива российского диктатора Владимира Путина относительно "перемирия" на 9 мая не должна оборачиваться проблемой для Сил обороны Украины на поле боя. Об этом написала пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Анастасия Блищик в Facebook.

"Последствия предыдущего "перемирия" на фронте расхлебывают до сих пор. Если Путин боится вылезти из своей норы праздновать день победы и для этого намеренно объявляет очередное затишье – это не должно быть нашей проблемой на поле боя. Их слово гнилое, как и они сами!" – отметила она.

Блищик подчеркнула, что предыдущее путинское "перемирие" сопровождалось массированными обстрелами украинских позиций. По ее словам, украинская пехота сидела "в ах*е от той интенсивной работы FPV-дронов и сбросов". В это время оккупанты забирали "своих 200-х" с поля боя.

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Кроме того, враг окопался, минировал территории и подвозил автобусами пополнение сил.

"Потом, как только карета превращается в тыкву, они массированно идут в наступление. А наша пехота как была в ах*е, так и остается", – добавила Блищик.

Война в Украине: путинские "перемирия"

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин объявлял "пасхальное перемирие" в войне против Украины. Все боевые действия должны были быть прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Но российские оккупанты не придерживались тишины и продолжали боевые действия.

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что объявленное кремлевским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие" могло быть направлено на улучшение тактических позиций, чтобы потом сделать прорыв. По его словам, на некоторых участках на Пасху действительно фиксировалось уменьшение обстрелов и количества ударов. В то же время в подавляющем большинстве на фронте было неспокойно – происходили штурмы украинских позиций, противник атаковал беспилотниками, артиллерией.

Сегодня, 28 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая.

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