По словам советника главы ОП, сам он тоже фигурирует в списке людей, которых хочет "убрать" Россия.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты до сих пор не оставляют попытки убить Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал политик в интервью BBC.

По его словам, россияне четыре раза стреляли непосредственно возле Офиса президента. Кроме того, оккупанты хотят "убрать" кого-то из высшего военно-политического руководства, в частности, и самого Арестовича.

"Ваш покорный слуга, кстати, в первой пятерке - это из оперативных данных. Поскольку идет переговорный процесс, то ударить по Офису президента, откуда идет этот процесс видеосвязью, - значит обрезать себе все пути к переговорам. А если не будет переговоров - это совсем другая ситуация", – рассказал Арестович.

Советник главы ОП также рассказал, что снятие экономических санкций с РФ является одной из главных тем, которая волнует Россию во время переговоров.

"Представьте себе реакцию Запада и всего мира после удара даже не по Офису президента, по переговорщикам. То есть даже у россиян есть какие-то международно-дипломатические красные линии, которые нельзя пересекать. Потому что посол - это всегда лицо неприкосновенное. Когда ты убьешь человека, который с тобой разговаривает, с тобой больше никогда никто не будет вести переговоры после этого. Должны быть вещи, на которые можно опираться даже в таком хаосе, каким является война", – добавил он.

По мнению Арестовича, оккупанты не будут бомбить Офис президента, однако он не сомневается, что они не оставят попыток в другой способ уничтожить Зеленского физически.

Ранее Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.

По данным украинской разведки, 20 марта в Украине начали прибывать дежурные группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

В ГУР МОУ напоминали, что ЧВК "Вагнер" - российская военная структура, которая комплектуется наемниками. Независимая миссия под эгидой Совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности.

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