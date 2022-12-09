В то же время он подчеркнул, что ВСУ сейчас находятся в обороне.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на передовой. По его словам, ситуация на всей линии фронта в Украине находится в фазе оперативно-тактического давления российских войск.

Как он отметил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, российские оккупанты интенсифицировали усилия в Донецкой и Луганской областях.

"Если характеризовать ситуацию на земле по всей линии фронта, то сейчас фаза такого оперативно-тактического давления российских войск на направлениях. То есть они интенсифицировали усилия, которые они предпринимали и так в районе, например, Донецкой и Луганской области. Донецкий фронт – особенно. Ну, и вот эта активность на Большой Потемкинский остров напротив Херсона. В который раз поразив мое воображение "талантом" российского командования, они находятся в фазе попытки вести наступательные действия", – пояснил Арестович.

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В то же время он отметил, что ВСУ сейчас находятся в обороне.

"Мы, соответственно, нигде не наступаем, обороняемся, радостно пережигая пехоту противника, технику и все остальное на тех участках, где они пытаются наступать. Понятно, что на месте солдатам не очень весело. В целом они давят, а мы отбиваемся", – подчеркнул Арестович.

По словам советника Офиса президента, у российских захватчиков возникли серьезные проблемы с боеприпасами на Бахмутском направлении. Он подчеркнул, что под Бахмутом существенно снижается количество применений российской артиллерии. В основном там "работают авиация, танки и танки как артиллерия".

"Главный девиз происходящего – слабоумие и отвага. Российская армия героически бежит на подготовленную (украинскую – УНИАН) оборону. Ну, в каком-то смысле благодарим ее за это, потому что ее с каждым таким набегом становится все меньше и меньше", – резюмировал Арестович.

Бои на Донетчине: что известно

Офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление все боеспособные части своей армии. Он добавил, что оккупанты на фронте несут значительные потери.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что битва на Донбассе станет последней для российской армии. РФ стянула туда все свои силы и теперь не в состоянии их перебросить на другие направления.

Кроме того, не утихают бои за Авдеевку. Мэр города Виталий Барабаш подчеркнул, что российские оккупанты не могут пройти промышленную зону, поскольку последние 8 лет украинские военные там достраивали укрепления.

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