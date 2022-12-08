По его словам, последние четыре месяца россияне пытаются окружить Авдеевку, но не могут пройти промышленную зону города.

Мэр Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты не могут пройти промышленную зону города, поскольку последние 8 лет украинские военные достраивали там укрепления.

В интервью "Главкому" Барабаш отметил, что уже четыре месяца россияне пытаются окружить и взять Авдеевку.

"За почти восемь лет периода до полномасштабной войны Авдеевка "строилась". В течение каждой ротации каждая новая бригада, которая заходила на позиции, что-то новое добавляла своего, какие-то укрепления возводила. Именно "промка" потому и стала для россиян таким непроходимым, очень мощным местом", – пояснил он.

Видео дня

По словам мэра, в начале полномасштабного вторжения в Авдеевке стояла 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ. Эта бригада в городе уже не впервые, а потому бойцы много сделали на упреждение. Благодаря украинским защитникам за 9 месяцев оккупанты не смогли захватить "ни одного метра промышленного района.

"На Бахмут, где было возведено много наших укреплений, они пытались идти в лобовую. Относительно Авдеевки, если мы говорим конкретно о промышленном районе, ни одного его метра за все девять месяцев войны они не прошли. Поэтому здесь тактика немножко другая, они пытаются зайти в город с севера и юга. Происходят атаки и на промку, в лобовую, но сейчас уже очень редко", – заключил Барабаш.

Ситуация на Донбассе

Аналитики Института изучения войны заявили, что оккупанты продвигаются к Бахмуту. При этом россияне идут в наступление в районе Авдеевка-Донецк, но находятся в обороне на линии Сватово-Кременная.

Офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко сообщил, что Россия бросила на Бахмутское направление все боеспособные части своей армии.

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