Мэр Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты не могут пройти промышленную зону города, поскольку последние 8 лет украинские военные достраивали там укрепления.
В интервью "Главкому" Барабаш отметил, что уже четыре месяца россияне пытаются окружить и взять Авдеевку.
"За почти восемь лет периода до полномасштабной войны Авдеевка "строилась". В течение каждой ротации каждая новая бригада, которая заходила на позиции, что-то новое добавляла своего, какие-то укрепления возводила. Именно "промка" потому и стала для россиян таким непроходимым, очень мощным местом", – пояснил он.
По словам мэра, в начале полномасштабного вторжения в Авдеевке стояла 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ. Эта бригада в городе уже не впервые, а потому бойцы много сделали на упреждение. Благодаря украинским защитникам за 9 месяцев оккупанты не смогли захватить "ни одного метра промышленного района.
"На Бахмут, где было возведено много наших укреплений, они пытались идти в лобовую. Относительно Авдеевки, если мы говорим конкретно о промышленном районе, ни одного его метра за все девять месяцев войны они не прошли. Поэтому здесь тактика немножко другая, они пытаются зайти в город с севера и юга. Происходят атаки и на промку, в лобовую, но сейчас уже очень редко", – заключил Барабаш.
Ситуация на Донбассе
Аналитики Института изучения войны заявили, что оккупанты продвигаются к Бахмуту. При этом россияне идут в наступление в районе Авдеевка-Донецк, но находятся в обороне на линии Сватово-Кременная.
Офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко сообщил, что Россия бросила на Бахмутское направление все боеспособные части своей армии.